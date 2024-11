Banca Progetto, truffa allo Stato per 6,7 milioni: 3 arresti a Brescia

La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni nella sede di Banca Progetto. L'istituto è sotto accusa per un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti dalla banca tramite documentazione falsa. La procura di Brescia, che sta indagando sulla vicenda, ha emanato tre tre misure cautelari, di cui due arresti. L'inchiesta di Brescia è parallela ad una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, la bancarotta e l'autoriciclaggio. I finanzieri stanno acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

"Siamo parte lesa"

"Banca Progetto Spa, in relazione a notizie di stampa diffuse in data odierna relative a indagini della Guardia di Finanza di Brescia precisa di essere parte lesa nella vicenda" e dunque di non essere indagata. Lo precisa in una nota l'Istituto in merito all'indagine della procura di Brescia. "La Banca - prosegue la nota - conferma la propria volontà di collaborare con la GDF e le autorità competenti" e "si riserva di assumere ogni più opportuna iniziativa, anche in relazione alla diffusione di notizie false e diffamatorie per i danni che potrebbero arrecare all'Istituto"