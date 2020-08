1/15 ©Ansa

Caldo africano e temperature altissime nel weekend del 22 e 23 agosto: termometro oltre i 35°C in numerose città della nostra penisola ma non si esclude che tra sabato e domenica la colonnina di mercurio possa superare i 40°C in Sardegna e in Sicilia

LE PREVISIONI DEL WEEKEND. VIDEO