Treno Trenord deragliato a Carnate: cosa sappiamo finora

Ha viaggiato per dieci chilometri in Brianza, senza nessuno alla guida, finendo per schiantarsi alla stazione di Carnate (LE FOTO): fortunatamente sul treno Trenord 10776 viaggiava un solo passeggero, che se l'è cavata con qualche contusione. Il treno infatti, fermo alla stazione di Paderno d'Adda (Lecco) e diretto a Milano, ha cominciato la sua corsa pochi minuti prima delle 12 mentre la sua partenza era prevista alle 12.22: cosa che ha fatto sì che i passeggeri non fossero ancora saliti a bordo.

Macchinista e capotreno rimasti in stazione

Trenord ha spiegato che "per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno)" e che "i sistemi di sicurezza dell'infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate". A quanto emerso, mentre il macchinista e il capotreno erano in pausa, il treno senza nessuno alla guida si è messo in moto, sfruttando probabilmente una leggera pendenza presente in quel tratto. Poco dopo le 12 è arrivato alla stazione successiva, quella di Carnate, dove è stato deviato dai tecnici di Rfi su un binario morto. Tre su cinque vagoni oltre la motrice sono usciti dai binari, ribaltandosi e abbattendo un muro di cinta. Macchinista e capotreno sono stati medicati dall'Areu alla stazione di Paderno d'Adda dopo essersi provocati lievi ferite, riporta il Corriere della Sera, nel tentativo di salire in corsa sul treno.

A quanto riportato sul Corriere, il macchinista non avrebbe “stazionato” il treno, non avrebbe cioè azionato i freni per la sosta. Durante un sopralluogo successivo le “maniglie” sarebbero state trovate tutte “sfrenate”, liberate dal freno.

Aperta un'inchiesta

La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta - coordinata dal pm Michele Trianni e dal procuratore capo Claudio Gittardi - per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti. Trenord ha istituito "una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell'equipaggio". Oggi inizierà la rimozione dei binari e delle macerie, visto che il pm ha disposto il sequestro della sola locomotrice e non dell'intera area del disastro.