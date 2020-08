Brianza, treno deragliato a Carnate: 3 feriti nell’incidente. VIDEO

Un treno Trenord è deragliato poco prima delle 12 a Carnate, all'ingresso della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Sul treno passeggeri viaggiavano solo tre persone: capotreno, macchinista e un passeggero, che sono rimasti feriti nel deragliamento ma, informa Areu, non hanno riportato gravi danni, solo qualche contusione. Il passeggero ha rotto il vetro del finestrino per uscire e, secondo le prime informazioni, si è allontanato. Il treno è in servizio sulla linea Milano-Lecco. Sul sito di Trenord si legge: "Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della stazione di Carnate Usmate. La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate".

Trenord avvia gli accertamenti

Sono stati avviati, da parte di Trenord, gli accertamenti sulle causedel deragliamento. "Tre carrozze del convoglio - conferma Trenord - sono deragliate su un binario tronco. L'unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di AREU e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento".

Deragliati tre vagoni su sette

Tre vagoni su sette, secondo le prime notizie, si sono rovesciati. Il deragliamento è avvenuto in prossimità di uno scambio, come trapela da una fonte che si trova sul posto. Un vagone si è appoggiato al muro esterno che costeggia i binari. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco. Indaga la Polfer.