Frana in Valmalenco, l'autopsia: vittime morte per i colpi dei massi

Sono stati i colpi delle pietre, nella frana a Chiesa in Valmalenco (Sondrio) lo scorso 12 aprile, a uccidere Gianluca Pasqualone, la compagna Silvia Brocca e la ragazzina di 10 anni Alabama Guizzardi, che viaggiava in auto con la coppia. A quanto si è appreso, le autopsie effettuate dall'anatomopatologo Paolo Tricomi, su incarico della Procura di Sondrio, confermano il decesso in conseguenza dei violenti traumi. I risultati saranno consegnati dal patologo entro i prossimi tre mesi.

Le indagini

Intanto prosegue l'indagine dei Carabinieri del Comando provinciale di Sondrio nell'inchiesta aperta dalla procura per far luce sulla tragedia. Nel fascicolo, al momento senza indagati, si ipotizzano i reati di omicidio plurimo colposo e disastro colposo.