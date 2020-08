Coronavirus, Gallera: "Ora Lombardia meglio di Lazio e Veneto"

"Dobbiamo continuare a presidiare, a correre dietro al virus, ad isolare i casi per evitare che tutto questo ci riporti in un film che nessuno vuole vedere", ha aggiunto Gallera, sottolineando che a Malpensa nei prossimi giorni verranno aperte tre postazioni per fare i test

"La situazione è sotto controllo e in questi giorni è anche migliore rispetto ad altre regioni come Lazio e Veneto". Lo sostiene l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ai microfoni di Rtl 102.5 parlando dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA. "Grazie ai grossi sforzi e alle regole date da noi - aggiunge -, oggi la Lombardia è a livello di regioni che non hanno vissuto quella grossa ondata che abbiamo vissuto noi".

Nei prossimi giorni tre postazioni a Malpensa

"Dobbiamo continuare a presidiare, a correre dietro al virus, ad isolare i casi per evitare che tutto questo ci riporti in un film che nessuno vuole vedere", ha aggiunto Gallera, sottolineando che a Malpensa nei prossimi giorni verranno aperte tre postazioni per fare i test, anche se "la via privilegiata è quella di prenotare il tampone andando sui siti della Ats. Il tema degli aeroporti - ha spiegato l'assessore - è legato al fatto che i gestori degli aeroporti sono Sea e la sanità aeroportuale è gestita dagli Usmaf che è il Ministero della Salute, a cui noi avevamo chiesto se erano in grado di attivare la realizzazione dei tamponi già dal 14. Di fronte alla loro dichiarazione che non avevano uomini e che non avevano test, è chiaro che siamo corsi in soccorso a chi doveva essere principalmente deputato a fare questa attività".