Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri era stata annunciata la messa a punto di un piano della Regione Lombardia, poi operativo "in poche ore", per risolvere il 'problema tamponi'. Ieri sono stati 43 i nuovi contagi registrati in Lombardia, di cui sei 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico, a fronte di 4.174 tamponi effettuati. Sono 14 i pazienti in terapia intensiva, uno più del giorno precedente, mentre resta stabile a 147 il numero dei ricoverati negli altri reparti. Non si è registrato nessun decesso quindi il totale dei decessi rimane a 16.840.

Intanto, Il Global Health Security Index del 2019 ha "confermato" che l'Italia non era pronta ad affrontare la pandemia. A renderlo noto ieri sono stati i familiari delle vittime riuniti nel Comitato “Noi Denunceremo - Verità e giustizia per le vittime di Covid-19”, riprendendo anche quanto sostenuto dal generale dell'Esercito, ora in pensione, Pier Paolo Lunelli nel suo rapporto consegnato nei giorni scorsi alla Procura di Bergamo.

Da giovedì i viaggiatori in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno fare i tamponi all'aeroporto di Malpensa. Questo non sarà invece possibile a Linate per problemi di spazio. Già da domani, comunque, ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera si faranno "5 mila tamponi al giorno in più rispetto ai 7 mila medi realizzati in questo periodo". "Dal 12 agosto - ha ricordato - tutte le ATS lombarde raccolgono online o telefonicamente" al numero 116117 "la prenotazione per il tampone effettuato nelle 48 ore. Inoltre, a Seriate, riferimento per l'aeroporto di Bergamo, è anche possibile accedere direttamente senza prenotazione. Ad oggi stati eseguiti 5.500 tamponi. Altrettanti sono stati prenotati e verranno realizzati nelle prossime ore". "Da giovedì - ha aggiunto - a Malpensa i viaggiatori potranno fare il test virologico grazie ai volontari della Protezione Civile, agli operatori sanitari dell'ATS Insubria, delle ASST Sette Laghi e Valle Olona". Gallera ha ribadito la richiesta a chi rientra dai quattro Paesi previsti nell'ordinanza del Ministero della Salute "di compilare comodamente online la richiesta per il test a uno degli indirizzi riportati sul sito www.lombardianotizie.online/rientri-estero/ che verrà effettuato dalle ATS di riferimento base al proprio domicilio o di prenotare telefonicamente al numero 116117 indicando la data di arrivo in Italia. In poche ore verrà fissato l'appuntamento nel presidio più vicino a casa, anche con la formula del Drive Trough. In attesa del tampone, è fondamentale il rispetto delle norme igienico sanitarie principali, non è previsto alcun isolamento fiduciario". "I punti di accesso di Malpensa - ha sottolineato - saranno particolarmente importanti per i cittadini, turisti o lavoratori, provenienti dai quattro Paesi indicati nell'Ordinanza, che soggiorneranno in Lombardia nei giorni successivi".