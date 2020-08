Coronavirus, a Como nove ragazzi positivi dopo viaggio in Croazia

A Como nove dei dieci nuovi contagiati in provincia "sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia". Lo comunica la Regione Lombardia in relazione ai dati diffusi oggi sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Con 10 casi, infatti, la provincia di Como oggi registra un numero di nuovi contagi uguale a quello di Milano.