Coronavirus, in Lombardia 61 nuovi contagi e tre decessi

Sono 61 i nuovi contagi registrati in Lombardia, di cui cinque 'debolmente positivi' e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 4.882. Tre i decessi con il totale che sale a 16.840 dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Aumentano guariti e dimessi, più 38. Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva, più uno, mentre scendono a 147 quelle non in terapia intensiva, meno due.

I Contagi nelle province lombarde

Per quanto riguarda le province, 25 casi si sono verificati a Milano, di cui 15 in città, cinque a Bergamo, nove a Brescia, due a Lecco, uno a Como, tre a Mantova, cinque a Monza Brianza, uno a Sondrio e due a Varese. Nessun caso nelle province di Cremona, Lodi e Pavia.