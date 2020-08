Maltempo, forti temporali in Valtellina: si temono dissesti

Temporali di forte intensità in Valtellina e Valchiavenna (LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA – LA FRANA IN VALMALENCO). Le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo, al momento, sono quelle di Morbegno e Valchiavenna, ma è prevista nel corso del pomeriggio un'intensificazione delle precipitazioni anche nelle aree più danneggiate dalle recenti perturbazioni e ancora a forte rischio di dissesti. Brusco anche l'abbassamento delle temperature, sull'intero territorio provinciale, e guardia alta per alcuni torrenti in piena.