Valmalenco, frana a Chiareggio: migliora il bambino ricoverato

Sono in miglioramento, a quanto si apprende, le condizioni del bambino di cinque anni rimasto gravemente ferito nella frana a Chiareggio (FOTO), frazione di Chiesa in Valmalenco, in cui sono morti entrambi i genitori e una ragazzina di dieci anni, figlia di amici. Il bimbo è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.