Ostaggio in Duomo, necessaria una perizia psichiatrica sull'arrestato

Il 26enne, dopo un arresto nel 2016, era tornato in Egitto dove aveva seguito un percorso di cure per ansie, psicosi e depressione, ma poi, rientrato in Italia, non ha voluto più essere curato

Nelle indagini condotte dalla Digos e coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili, presente all'interrogatorio, sarà necessaria una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di M. E., il giovane di 26 anni che due giorni fa ha tenuto in ostaggio con un coltello un vigilante nel Duomo di Milano (FOTO).

L'interrogatorio

Interrogato a San Vittore davanti al gip, il ragazzo di origini egiziane ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse, come "mi hanno drogato". Gli è stato consigliato, anche dal suo legale, di avvalersi della facoltà di non rispondere. È emerso che il 26enne, dopo un arresto nel 2016 per una tentata rapina all'aeroporto di Malpensa, era tornato in Egitto dove aveva seguito un percorso di cure per ansie, psicosi e depressione, ma poi, rientrato in Italia, non ha voluto più essere curato.

Non sono emersi legami con il terrorismo

I familiari si sono messi in contatto con gli inquirenti per fornire tutta la documentazione sanitaria sul giovane, che la Procura acquisirà. Al momento, dall'analisi del telefono e dei contatti del 26enne non sono emersi profili di legami col terrorismo. Il giudice Raffaella Mascarino nelle prossime ore deciderà sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare in carcere chiesta dai pm per sequestro di persona e resistenza. Nel carcere di San Vittore, davanti a gip, pm e avvocato, il giovane ha manifestato i suoi problemi psichici che erano sembrati già seri a partire dalle prime dichiarazioni agli investigatori.