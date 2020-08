Milano, prende in ostaggio una guardia giurata nel Duomo: arrestato

Un uomo di origine straniera ha preso in ostaggio una guardia giurata tenendola per alcuni minuti sotto la minaccia di un coltello, intorno alle 13, nel Duomo di Milano. Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo, in un momento di distrazione durante le delicate fasi di mediazione con i funzionari della Questura, l'uomo è stato disarmato. Arrestato, al momento si trova negli uffici della Digos. La guardia giurata non ha riportato lesioni particolari.

Indagini del pool antiterrorismo della Procura di Milano

Il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, e gli investigatori della Digos stanno effettuando accertamenti sul caso. L'uomo potrebbe anche essere ascoltato dagli inquirenti, che vogliono capire le ragioni del suo gesto. Al momento, infatti, non si sa perché l'uomo abbia deciso di compierlo.

Vigilante fatto inginocchiare

Pochi attimi prima dell'aggressione l'uomo, a quanto ricostruito, era stato trovato seduto sulle scale del Duomo; quando una pattuglia a piedi si è avvicinata per chiedergli i documenti lo straniero si è alzato fuggendo dentro la cattedrale. Subito inseguito, si sarebbe nascosto nei pressi dell'altare dove è stato notato da una guardia giurata di un istituto di vigilanza che lavora per la Fabbrica del Duomo. Quando il vigilante si è avvicinato, lo sconosciuto ha estratto il coltello, glielo ha puntato alla gola e lo ha fatto inginocchiare. Nel frattempo sono giunti agenti, militari e funzionari della Polizia di Stato, che hanno cominciato a parlargli per convincerlo a lasciare andare l'ostaggio. Dopo pochi minuti, grazie a una sua distrazione, gli agenti lo hanno disarmato e immobilizzato.

Portato in questura per le procedure di identificazione, avrebbe riferito di essere di origine egiziana ma di essere nato a Londra: tutte informazioni che ora dovranno essere verificate con accertamenti sulle sue impronte digitali. Il coltello è stato sequestrato. Il 118 è intervenuto alle 13.12, ma non è stato necessario il trasporto dell'ostaggio al pronto soccorso.