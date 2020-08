Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Una decisione importante: il Governo ha accolto con favore le sollecitazioni e le preoccupazioni della Lombardia e delle Regioni sui nuovi contagi da Covid19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) - ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -, concordando la formulazione di linee guida nazionali, con l'obbligo del tampone entro 48 ore, per chi rientra o arriva in Italia dai Paesi Europei con il maggior numero di contagi in questo momento". Il governatore, si legge in una nota, si riferisce "all'Ordinanza nazionale che stabilisce le regole per chi proviene da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, con l'obbligo dell'auto segnalazione alle autorità sanitarie territoriali e la disposizione del tampone conseguente, a meno che non vi sia l'attestazione dell'esito negativo al test molecolare rilasciata nelle 72 ore precedenti l'arrivo in Italia" .

7:01 - Fontana: "Obbligo del tampone per chi rientra è decisione importante"

"Per i cittadini lombardi che rientrano da questi Paesi - spiega l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera - mettiamo a disposizione il supporto operativo e informativo necessario attraverso il numero unico 116117, che fornirà i riferimenti delle Ats di competenza per domicilio. Nel periodo precedente l'effettuazione del test ed in attesa del suo esito, ferma restando l'indicazione di informare immediatamente il proprio Mmg (medico di medicina generale, ndr) o operatore sanitario pubblico in caso di insorgenza di sintomi sospetti - aggiunge Gallera - è fortemente consigliato ridurre la vita sociale (esempio partecipazione ad eventi collettivi) ed è indispensabile l'utilizzo della mascherina anche all'aperto ed in presenza di conviventi nella propria abitazione".