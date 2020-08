Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tre positivi al Covid-19 sono stati individuati da Ats Valpadana tra i 27 lavoratori in via di assunzione dall'azienda agricola di Rodigo per sostituire quelli contagiati e posti in isolamento nel giorni scorsi

Tre positivi al Covid-19 sono stati individuati da Ats Valpadana tra i 27 lavoratori in via di assunzione dall'azienda agricola Francescon di Rodigo per sostituire quelli contagiati e posti in isolamento nel giorni scorsi (in tutto 130). Per i casi identificati, tutti asintomatici, è stato disposto l'isolamento domiciliare. Sono state inoltre avviate le inchieste epidemiologiche per identificare e isolare i contatti stretti in ambito familiare e lavorativo. (DIRETTA)

7:05 – Tre 3 casi tra i neoassunti dell'azienda agricola mantovana

Tre positivi al Covid-19 sono stati individuati da Ats Valpadana tra i 27 lavoratori in via di assunzione dall'azienda agricola Francescon di Rodigo per sostituire quelli contagiati e posti in isolamento nel giorni scorsi (in tutto 130). Per i casi identificati, tutti asintomatici, è stato disposto l'isolamento domiciliare. Sono state inoltre avviate le inchieste epidemiologiche per identificare e isolare i contatti stretti in ambito familiare e lavorativo. Sempre oggi Ats Valpadana ha cominciato un'attività di prevenzione in sei aziende agricole del Mantovano, in qualche modo collegate con l'azienda di Rodigo. Sono stati sottoposti a tampone 111 lavoratori: i risultati sono attesi per domani. Ats ha anche sottoposto a screening 31 lavoratori di due aziende agricole nel Cremonese, non collegate a quella di Rodigo e in cui non erano stati segnalati casi di positività. Anche in questo caso i risultati saranno resi noti domani.