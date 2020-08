Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Salgono a otto i contagi tra il personale medico e infermieristico della clinica Villa dei fiori di Acerra, in provincia di Napoli, dove sono stati effettuati circa 100 tamponi tra gli stessi operatori sanitari ed i degenti per verificare la positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Lo rende noto il sindaco Raffaele Lettieri, il sottolineando che al momento sarebbero arrivati i risultati di circa la metà dei tamponi effettuati.

7:01 - Otto positivi in una clinica ad Acerra

Salgono a otto i contagi al Coronavirus tra il personale medico ed infermieristico della clinica Villa dei fiori di Acerra (Napoli), dove sono stati effettuati circa 100 tamponi tra gli stessi operatori sanitari ed i degenti. Lo rende noto il sindaco Raffaele Lettieri, il quale ha sottolineato che al momento sarebbero arrivati i risultati di circa la metà dei tamponi effettuati. I contagiati, in tutto, sarebbero nove, di cui uno, il paziente del reparto cardiologia risultato positivo al tampone dopo due test sierologici negativi, è stato trasferito al Cotugno di Napoli. ''Per ora - ha spiegato Lettieri - sono otto gli operatori sanitari contagiati, e solo uno è residente ad Acerra. Attendiamo l'esito dell'altra metà dei tamponi effettuati finora. Abbiamo appreso anche che migliorano le condizioni del paziente risultato positivo ieri, che però è stato trasferito al Cotugno di Napoli''.