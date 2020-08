Coronavirus in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 2.341 i rientri segnalati oggi alle Asl della Campania in attuazione dell'ordinanza diramata ieri nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Lo riferisce l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA)

7:34 - Campania, oggi 2.341 rientri segnalati alle Asl

Sono 2.341 i rientri segnalati oggi alle Asl della Campania in attuazione dell'ordinanza diramata ieri nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Lo riferisce l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica. I rientri registrati sono così distribuiti per modalita' di segnalazione: 1.374 via mail, 967 via telefono. Nel dettaglio per Asl, 408 per la Na1; 430 per la Na2; 133 per la Na3; 190 per la Asl Benevento; 243 segnalazioni per la Asl Avellino; 390 segnalazioni per la Asl Caserta; 547 per la Asl Salerno. I tamponi effettuati sono stati 131, e i risultati saranno disponibili a partire da oggi. 25 invece i test sierologici effettuati. Prima dell'emanazione dell'ordinanza, sono risultati 38 i positivi di rientro dall'estero.