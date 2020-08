Coronavirus in Lombardia, oltre 100 casi positivi nelle ultime 24 ore

Non si registra alcun decesso e altre 95 persone sono state dimesse o sono guarite. In aumento i pazienti ricoverati non in terapia intensiva

Sono 102, su 7960 tamponi effettuati, le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Non si registra nessun decesso e sono 95 le persone dimesse o guarite. Dei 102 nuovi positivi 16 sono 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Stabili i ricoveri in intensiva, 10, aumentati quelli in altri reparti, che sono 165, 5 più di ieri.

I dati per provincia

A Milano sono 29 i nuovi casi, di cui 13 in città, 6 a Bergamo e Varese, 11 a Brescia, 19 a Mantova, 8 a Como, 2 a Cremona e Pavia, 5 a Lecco e Lodi, 1 a Lodi.