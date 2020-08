Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Quattro ospiti sono risultati positivi o debolmente positivi (per tutti si tratta di "ripositivizzazione") in una Rsa di Morbegno (Sondrio), con conseguente ricovero nell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), stessa cosa per un operatore ora in isolamento domiciliare. E' stata disposta una serie di nuovi tamponi per tutti gli assistiti della struttura e il personale in servizio. (LA DIRETTA - LO SPECIALE)

7:17 - Coronavirus: in Rsa Valtellina 4 ospiti 'ripositivizzati'

Quattro ospiti sono risultati positivi o debolmente positivi (per tutti si tratta di "ripositivizzazione") in una Rsa di Morbegno (Sondrio), con conseguente ricovero nell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), stessa cosa per un operatore ora in isolamento domiciliare. E' stata disposta una serie di nuovi tamponi per tutti gli assistiti della struttura e il personale in servizio. Sono le ultime informazioni diffuse oggi da Italo Rizzi, presidente della Fondazione della Rsa "Ambrosetti Paravicini" di Morbegno (Sondrio). I vertici della Residenza sanitaria per anziani della località della Valtellina fanno sapere, inoltre, che si è deciso di sospendere di nuovo le visite dei parenti ai degenti e di bloccare, al momento, gli ingressi programmati di nuovi ospiti alla Casa di riposo e di avviare ulteriori percorsi informativi con gli operatori che vi lavorano.