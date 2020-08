L’ex assessore di Milano Paolo Massari a giudizio immediato per stupro

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per il 55enne, ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano e giornalista arrestato il 13 giugno

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Paolo Massari, 55 anni, ex assessore all'Ambiente del Comune di Milano e giornalista arrestato il 13 giugno con l'accusa di aver violentato un’imprenditrice 50enne, sua ex compagna di scuola. L'istanza è stata inoltrata dal pm Alessia Menegazzo al gip Lidia Castelucci.

L'accusa

Massari, che al momento si trova in carcere, secondo l'accusa avrebbe violentato la donna la sera di sabato 13 giugno nel garage del palazzo dove vive e dal quale si accede al suo loft. Intorno alle 21.45 la donna, fuggita senza abiti dall'abitazione, è stata soccorsa per strada dalle volanti della polizia. Poi è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli, dove ha raccontato il fatto ed è stata accertata la violenza.

Le testimonianze

Una decina di altre donne hanno raccontato al pm di essere state vittime del giornalista, senza però aver sporto querela. Durante la sua carica nella giunta Moratti, nel 2010 Massari era stato accusato dal Consolato Norvegese per delle molestie a due donne, mai sfociate in una denuncia formale.