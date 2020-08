Coronavirus Lombardia, 118 nuovi casi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 118 (di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici) i nuovi casi di coronavirus in Lombardia. (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Sono i dati resi noti dalla Regione. Continuano ad aumentare i guariti e i dimessi (208 in più rispetto a ieri), mentre in provincia di Lodi e Sondrio non si registrano nuovi casi. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 e quelli non in terapia intensiva 168 (+4). I decessi sono 5 per un totale complessivo di 16.829 dall'inizio della pandemia. Relativamente al numero dei nuovi 'positivi' di oggi, tra i 22 rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì scorso. I tamponi effettuati sono stati 8.979.