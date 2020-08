Coronavirus, vescovo ucciso da Covid in Bolivia: le spoglie a Bergamo

La chiesa di Verdellino (in provincia di Bergamo) ha accolto questo pomeriggio il feretro di monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo 66enne di El Alto (in Bolivia), bergamasco di nascita e morto per Covid lo scorso 15 luglio mentre era in ospedale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). L'arrivo è slittato a causa delle procedure doganali a Malpensa. Alle 16.20 il suono delle campane ha accolto la salma nella parrocchiale di Verdellino accompagnata dal parroco don Stefano Piazzalunga, dal direttore del Centro missionario diocesano don Massimo Rizzi. Il funerale è in programma alle 18 di domani nel campo sportivo dell'oratorio e sarà presieduto dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi.