Maltempo a Milano, l'assessore Granelli: “Rischio esondazione Seveso”

Il rischio che il fiume Seveso esondi oggi a Milano è "elevato", l'assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, lo ha sottolineato in un post pubblicato su Facebook. “Ieri è andata bene, e la perturbazione non ha caricato particolarmente i territori di Milano e del bacino di Seveso e Lambro. Ora invece - ha scritto - sta piovendo molto su città e Seveso. I livelli sono in salita a Milano e a monte. Rischio esondazione elevato. Le squadre sono in strada, massima operatività su scenario Seveso e sottopassi". (MALTEMPO IN LOMBARDIA - METEO)