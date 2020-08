Maltempo, violento temporale nel Pavese: alberi abbattuti

Un violento temporale si è abbattuto ieri sera su Pavia e buona parte della provincia. Alla pioggia si è aggiunto anche il vento che è soffiato con raffiche forti, che hanno causato la caduta di alcuni alberi e di numerosi rami.

Smottamenti sulle strade del lecchese

Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Lecco. Un violento temporale si è abbattuto poco dopo le 21 di ieri sul territorio. I disagi maggiori, con l'intervento dei vigili del fuoco, si sono registrati tra Casargo e Premana, lunga la strada provinciale 67, dove ci sono stati degli smottamenti. Sempre in Valsassina sono stati segnalati black out elettrici.

Diluvio in Valtellina, guardia alta nel Bormiese



Infine, rischi anche In Valtellina per le piogge intense. Ci sono stati timori nella zona del Bormiese, dove la situazione è stata tenuta sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che, due giorni fa, hanno spinto il sindaco di Valdidentro a emettere un'ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi tutti turisti, rimasta in vigore anche ieri.