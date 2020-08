Coronavirus Milano, 250 persone controllate in zona movida: 2 indagati

A Milano la polizia ha effettuato dei controlli in due zone della movida, nell'Arco della Pace e vicino la stazione metropolitana Porta Garibaldi, terminal di arrivo per tanti ragazzi che trascorrono il sabato sera in città. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

250 persone controllate

In totale 250 sono state le persone controllate: due ragazze monorenni sono indagate. In zona Sempione, invece, sono state sottoposte a controllo 55 persone (18 minorenni) delle quali 12 sono risultate avere precedenti di polizia dai controlli in banca dati e quattro sono state accompagnate in questura per verificare la loro posizione sul territorio nazionale.

In porta Garibaldi

Controllate 190 persone (23 risultate con precedenti di polizia) e ne hanno indagate quattro in stato di libertà. Una per porto abusivo di arma perché aveva con sé un tirapugni che è stato posto sotto sequestro; un minore per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e due ragazze di 16 anni per interruzione di pubblico servizio. Le giovani, infatti, poco dopo la mezzanotte, avevano litigato all'interno dell'ultimo treno in direzione Gessate all'altezza della fermata Gioia. La lite verbale era passata alle vie di fatto e le due ragazze avevano preso a rincorrersi all'interno del convoglio, obbligando il personale Atm a bloccare la circolazione e a richiedere l'intervento della polizia.

Controlli anti Covid

Nel corso del servizio, sono state sanzionate 39 persone per mancato uso delle mascherine anti-Covid e ha controllato 46 passeggeri, sprovvisti del biglietto, che verranno sanzionati da Atm. Due persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e 11 involucri di marijuana, forse abbandonati da qualche passeggero al momento dei controlli.