Coronavirus Milano, street art “Le bagnanti ai tempi del Covid”

Si chiama "Le bagnanti ai tempi del Covid" l'opera spuntata nella notte in via Tadino, angolo Via Vitruvio, a Milano, che rivisita - in occasione dell'esodo estivo durante il coronavirus - l'opera di Picasso “Due donne corrono sulla spiaggia” del 1922, con le protagoniste che, in questo caso, hanno tutte la mascherina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).