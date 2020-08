Coronavirus in Lombardia, 55 positivi e un decesso nelle ultime 24 ore

In crescita lieve il numero dei pazienti ricoverati: nove in totale in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 158 negli altri reparti (+10)

Sono 55 le persone risultate positive a Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, su 8.419 tamponi effettuati: un dato in discesa rispetto ai 77 positivi di ieri. Di questi, 9 casi sono 'debolmente positivi' e 13 sono emersi a seguito di test sierologici. In crescita seppur lieve i ricoverati: nove in terapia intensiva (+2) e 158 negli altri reparti (+10) mentre si è verificato un decesso che porta il totale a 16.807 morti nella regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati per provincia, il maggior numero di casi si è verificato a Milano con 17 nuovi positivi, di cui 9 in città, seguono entrambi a 11 Bergamo e Brescia. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)