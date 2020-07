Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, ha prorogato sino al 15 ottobre alcune ordinanze (che sarebbero scadute oggi, 31 luglio) contenenti provvedimenti presi per evitare la diffusione del Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:20 - A Pavia divieti prorogati sino al 15 ottobre

Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, ha prorogato sino al 15 ottobre alcune ordinanze (che sarebbero scadute oggi, 31 luglio) contenenti provvedimenti presi per evitare la diffusione del Coronavirus. In particolare continuerà a essere vietato stazionare sul Ponte Coperto, sui gradini del Cattedrale e delle chiese del Carmine e di San Teodoro, sotto i portici di Piazza Duomo e in Cupola Arnaboldi. Rimarrà vietato sino a metà ottobre anche il consumo di bevande alcoliche all'esterno nelle ore notturne (dalle 24 alle 7), e la vendita di alcolici da parte di supermercati ed esercizi commerciali dalle 21 alle 7 del giorno dopo. Potrebbe invece profilarsi a partire da agosto la riapertura dei parchi gioco cittadini e, forse, anche di alcuni centri per gli anziani.