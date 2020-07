Milano, colpisce auto della polizia con delle forbici: arrestato

E’ successo stamattina davanti alla Stazione Centrale, in piazza Duca D’Aosta. Illesi gli agenti

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Milano, davanti alla Stazione Centrale, dopo aver colpito due volte con un paio di forbici una vettura della Polizia di Stato che transitava in quel momento. Protagonista dell’episodio un giovane originario del Ghana, immigrato irregolare, che è finito in manette per danneggiamento aggravato.