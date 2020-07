Cormano, operata bimba di 5 anni ferita in rapina all’Eurospin. VIDEO

Alla piccola è stata estratta dal polpaccio parte di un’ogiva del proiettile. Il rapinatore 64enne ha ammesso le proprie responsabilità, raccontando che le condizioni economiche in cui verte si erano aggravate per via del lockdown

È stata operata per l'estrazione dal polpaccio di parte di un'ogiva del proiettile la bambina di cinque anni di origine egiziana rimasta ferita ieri durante una rapina a un supermercato Eurospin di Cormano (in provincia di Milano), in cui è rimasta ferita anche una guardia giurata. Colpita di rimbalzo dal proiettile, le sue condizioni non sarebbero gravi.