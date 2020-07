Milano, incidente in monopattino: trauma cranico per un 36enne

Ancora un incidente in monopattino a Milano: un uomo di 36 anni, di nazionalità tunisina, è caduto alle 3:45 in via Vitruvio, zona Stazione Centrale, e ha battuto la testa mentre stava guidando uno dei mezzi elettrici disponibili in sharing.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'uomo avrebbe perso il controllo del monopattino senza l'intervento di altri mezzi o senza alcuna anomalia del manto stradale: è stato trovato incosciente dal 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove poi le sue condizioni sono migliorate e non sarebbe in pericolo di vita. Nei giorni scorsi a Milano c'erano stati altri casi. Il più grave quello di una donna finita contro un autocarro.