Sondrio, pusher precipita e muore: obbligo di dimora per 19 persone

Le accuse

Sondrio, spacciatore in fuga dai carabinieri precipita e muore

Come spiegato dal tenente colonnello Rocco Taurasi, le 19 persone raggiunte dal provvedimento, chiesto e ottenuto dal sostituto procuratore Maria Lina Contaldo, sono accusate di concorso in spaccio, in quanto aiutavano i pusher portando loro nel bosco cibo, bevande, coperte e batterie ricaricate dei cellulari. In questo modo gli spacciatori restavano per giorni nel bosco in attesa dello smercio di cocaina ed eroina ai clienti. Tra gli acquirenti figuravano anche i soggetti colpiti dalla misura restrittiva che, in cambio della collaborazione, ricevevano trattamenti di favore nel pagamento delle dosi.