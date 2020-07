Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Questo è quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata oggi dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:37 - Comune vara "Bergamo2020 rilancio e adattamento"



Dopo la presentazione ufficiale in Consiglio comunale (e con il recepimento dei vari emendamenti), è stato pubblicato "Bergamo2020, strategia di rilancio e adattamento", quella che il Comune più colpito dal Coronavirus considera "la bussola grazie alla quale orientarsi per definire l'immediata rinascita della città dopo l'emergenza coronavirus". Il documento è stato realizzato tramite suggerimenti, proposte, aggiustamenti e ampliamenti dei cittadini (in tutto 107 i contributi arrivati in comune). "In questa fase - spiega il sindaco, Giorgio Gori - è stato a mio avviso particolarmente utile raccogliere alcune idee che pensiamo di poter fare nostre e costruire strategie che pensiamo si possano attuare in modo più efficace laddove prodotte in modo più inclusivo. Bergamo ha vissuto una fase durissima, alla conclusione della quale dobbiamo recuperare quel che abbiamo visto distrutto in poche settimane e anche cambiare certi aspetti della vita della città che pensiamo sia necessario ripensare".

7:21 - In Lombardia mascherina all'aperto solo se manca distanza

In Lombardia da domani la mascherina dovrà essere mantenuta all'aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Resta l'obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto. Questo è quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata oggi dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Lombardia, dunque, da domani la mascherina si potrà togliere nei luoghi aperti a meno che non si riesca a tenere le distanze. Per questo la mascherina dovrà comunque essere portata con sé. In regione l'obbligo di coprire naso e bocca anche all'aperto con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard era stato rinnovato il 29 giugno fino a oggi.