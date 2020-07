Coronavirus, in Lombardia 30 nuovi positivi su 5.636 tamponi

Tre i decessi registrati nell’ultimo giorno, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 16.760. In terapia intensiva si trovano attualmente ricoverati 27 pazienti, tre in meno rispetto a ieri. A Bergamo 12 nuovi contagi, 5 a Milano e Brescia

Con 5.636 tamponi effettuati, sono stati 30 i nuovi positivi al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Di questi, 15 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 9 sono risultati “debolmente positivi”. È quanto rende noto la Regione. Sono tre invece i decessi nell’ultimo giorno, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 16.760. In terapia intensiva si trovano attualmente ricoverati 27 pazienti - tre in meno rispetto a ieri - 176 negli altri reparti (+8). (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Dodici i nuovi casi registrati oggi a Bergamo, provincia che fa registrare l’incremento maggiore. A Milano, invece, i positivi rilevati sono stati 5, di cui 3 in città, così come a Brescia. Nessun nuovo contagio a Como, Sondrio e Lecco.