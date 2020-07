Milano, venditore di rose bengalese spinto nel Naviglio

Un uomo di 55 anni, venditore ambulante di rose, è stato spinto nel Naviglio da due giovani che poi si sono allontanati. E’ successo la scorsa notte a Milano, intorno alle 2.20 in viale Gabriele D'Annunzio. L’uomo, nato in Bangladesh, è poi stato soccorso da alcuni passanti che lo hanno aiutato a uscire dall'acqua.

Stando al racconto del 55enne alla polizia di Stato, l’uomo stava camminando per strada accanto alla Darsena quando due persone, senza apparente motivo e senza dire nulla, lo hanno spinto in acqua. L'uomo, che ha rifiutato le cure del 118, non ha riportato ferite e, al momento, non ha sporto denuncia.