Rissa a Milano, accoltellato un 24enne nelle vie della movida: è grave

Rissa con accoltellamento, la scorsa notte, nella movida milanese, in pieno centro. Un giovane di 24 anni è stato ferito al torace e si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, mentre un suo amico è stato ferito alla testa.

La ricostruzione della vicenda

L'episodio è accaduto intorno alle due e mezza in corso Garibaldi. Il ferito più grave, il 24enne, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda e si trova in prognosi riservata. L'amico, un 29enne, è stato portato al Fatebenefratelli e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri, che stanno indagando sul caso.