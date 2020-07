Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dopo Alzano, anche ad Albino, sempre in valle Seriana epicentro della pandemia da Coronavirus, emergono i primi dati della campagna di screening condotta in questi giorni da Ats Bergamo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:31 - Test sierologico nel bergamasco, positivo il 42%

Dopo Alzano, anche ad Albino, sempre in valle Seriana epicentro della pandemia da Coronavirus, emergono i primi dati della campagna di screening condotta in questi giorni da Ats Bergamo. Dei 2.097 cittadini sottoposti al test sierologico negli ultimi otto giorni, il 42% è risultato avere anticorpi - il che significa essere venuti a contatto con il virus - di cui poi successivamente il 9% (ovvero 83 persone) sono risultati positivi anche al tampone. Visto l'aumento di positività di persone asintomatiche, in via prudenziale, Ats effettuerà il tampone rinofaringeo a tutto il quartiere Perola nel Comune di Albino (circa 600 persone) nella giornata di domenica.

8:24 - Test a tappeto a Viadana, 64 i contagiati

Sono proseguiti anche ieri a Viadana, nel Mantovano, i test di massa sulla popolazione per individuare eventuali casi di positività al Covid-19 dopo quelli riscontrati in cinque macelli e salumifici della zona. In due giorni sono stati effettuati circa 750 tamponi che hanno dato come risultato 64 casi di contagio, di cui solo uno ricoverato in gravi condizioni all'ospedale a Parma.

8:19 - Assembramenti a Bergamo, nel weekend più controlli

La zona di Sant'Agostino e la Fara, a Bergamo Alta, saranno controllati in maniera scrupolosa dalle forze dell'ordine stasera, stasera e domani sera, dopo che lo scorso fine settimana si erano registrati assembramenti.