Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:09 – Gallera: “Nessuna anomalia a dicembre e gennaio”

"Tutte le valutazioni effettuate sui flussi analizzati - ricoveri e prestazioni ambulatoriali - permettono di affermare come i dati a livello provinciale tendano ad escludere evidenze di una rilevabile presenza precoce del Covid-19 nella Bergamasca tra fine 2019 e inizio 2020", in particolare "non sono rilevabili anomalie apprezzabili dai flussi informativi delle prestazioni sanitarie (ricoveri e specialistica ambulatoriale) oggetto di analisi, né complessivamente nella Regione, né nel territorio della provincia di Bergamo", ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo a una interrogazione del Pd e del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta. Nel dettaglio, dalle tabelle allegate nella risposta dell'assessore si evince che i ricoveri per polmoniti di varia natura a dicembre 2019 erano stati 4.754, 149 in meno rispetto allo stesso mese del 2018, mentre a gennaio 2020 erano stati 5.459, contro i 6.435 del 2019. La prima inversione di tendenza si registra a febbraio di quest'anno (il 'paziente 1 affetto da coronavirus fu scoperto il 21), quando i ricoveri salgono a 6.768 rispetto ai 6.200 del 2019. A marzo, invece, arriva invece il vero e proprio boom, con 32.710 ricoveri per polmonite contro i 5.014 del 2019. In termini percentuali le variazioni maggiori si registrano per le polmoniti virali: +1.177% a febbraio 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno prima e +45.742% a marzo. A gennaio 2020 le polmoniti virali erano aumentate del 50%, ma anche nel 2018 la crescita era stata del 56%, mentre nel dicembre 2019 le polmoniti virali erano state il 4% in meno rispetto al 2018. Numeri da cui "si può facilmente rilevare come non siano riscontrabili variazioni apprezzabili nel periodo dicembre-gennaio mentre sono rilevabili aumenti consistenti a partire dal mese di febbraio", ha commentato Gallera.