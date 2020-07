Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Calano i ricoverati in terapia intensiva, giunti a 34, due in meno rispetto a martedì, così come diminuiscono anche i pazienti ricoverati negli altri reparti, 211 (-18)

Crescono di nuovi i contagi in Lombardia: sono infatti 71 (l'altro ieri 53) i nuovi casi di Coronavirus accertati in regione. Di questi, 24 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 23 sono risultati debolmente positivi. Sono invece 12 i decessi registrati nell’ultimo giorno, per un totale di 16.725 vittime da inizio emergenza. Calano i ricoverati in terapia intensiva, giunti a 34, due in meno rispetto a martedì, così come diminuiscono anche i pazienti ricoverati negli altri reparti, 211 (-18). I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono 10.675. Infine, sono 673 le nuove guarigioni, per un totale di 69.466.