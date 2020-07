Crema, insegnante trovato morto in cantiere: proseguono le indagini

A quanto emerso finora dalla squadra mobile, il 44enne docente d’informativa frequentava una setta attratta dalla scienza spirituale. La moglie, indagata per omicidio, è ancora ricoverata in stato confusionale in psichiatria

Frequentava una setta attratta dalla scienza spirituale Mauro Pamiro, l'insegnante di informatica 44enne trovato morto lo scorso 29 giugno in un cantiere edile a Crema. È quanto emerge dalle indagini della squadra mobile, diretta da Zelica Ferrauto, che stanno cercando di far luce sui tanti punti oscuri di questa vicenda. La moglie, indagata per omicidio, è ancora ricoverata in stato confusionale in psichiatria. Le ricerche del cellulare della vittima sono ancora senza esito. A tornare sul caso è il Corriere della Sera, secondo cui l'ipotesi del suicidio viene ritenuta poco credibile dagli investigatori, che scavano nella vita della vittima e della vedova alla ricerca di indizi utili alle indagini.