Coronavirus Lombardia: 111 nuovi contagi, altri tre decessi

Si registrano 111 nuovi contagi da coronavirus in Lombardia: di questi, 76 a seguito di test sierologici e 23 “debolmente positivi”. I decessi sono tre, per un totale di 16.700. I guariti e i dimessi sono 61 in più di ieri, per un totale di 68.335. In terapia intensiva si trovano 36 persone, mentre quelle in altri reparti sono 233. I tamponi effettuati quest’oggi sono 5.855, per un numero complessivo di 1.088.960 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

La situazione in Lombardia

Nella provincia di Milano i nuovi casi sono 12, di cui a Milano città 9. Le altre, in ordine di numero: Cremona 23, Mantova 22, Bergamo 17, Brescia 10, Como e Lecco 5, Varese 2 e infine Sondrio, Lodi e Pavia con zero positivi registrati quest’oggi.