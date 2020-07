Milano, truffa telefonia: un indagato "Liste con migliaia di numeri"

"Dopo aver fatto altre analisi, abbiamo avuto conferma che era possibile attivare utenti utilizzando delle liste di numerazioni, queste ci vennero passate con cadenze trimestrali (...) abbiamo utilizzato due o tre liste al massimo, ciascuna lista conteneva centinaia di migliaia di numerazioni Wind". Lo ha messo a verbale Gabriele Andreozzi, responsabile di una delle società al centro della maxi frode informatica ai danni degli utenti delle compagnie telefoniche, scoperta dalla Procura di Milano. (LA VICENDA - IL PM GRECO: "ANCHE IO VITTIMA")

Le liste

Queste "liste" coi numeri, che servivano poi per attivare servizi non richiesti ma pagati a loro insaputa dagli utenti, "ci vennero passate", ha spiegato l'indagato, da "Cresti ed Affinito (della Pure Bross, altra società al centro del sistema, ndr)" su "Telegram dopo che ci siamo accordati su tale nuova modalità di attivazione indebita". Andreozzi ha anche parlato dei "rapporti" tra Luigi Saccà, ex dirigente Wind e figlio dell'ex dg della Rai Agostino, ed Evolution people srl, "una delle tre società pubblicitarie - ha detto ai pm - sponsorizzate da Wind a partire dalla fine del 2017".

Il pm: "Basta poco per fermare sistema illecito"

Sarebbe "bastato, in tutti questi travagliati anni, verificare, su base mensile, quali fossero i Csp", i content service provider, "e aggregatori i cui servizi fossero in misura maggiore oggetto delle richieste di disattivazione" per "reprimere" sul "nascere pratiche illecite che invece hanno sempre più preso piede", fino a "diventare prassi radicata e allo stato incontrastata". Lo scrive il pm di Milano Francesco Cajani, titolare dell'inchiesta. Serve, scrive il pm, un "sistema regolamentare nel quale ogni cittadino veda finalmente riconosciuto il proprio diritto ad acquistare una scheda sim" con "inibita la possibilità di vedersi attivare servizi premium" a sua insaputa. "Questo formato di business - ha messo a verbale un indagato - nasce nel 2009 (...) basta mettere qualsiasi cosa sulla 'landing page' (di un sito, ndr) e poi il resto è fatto".