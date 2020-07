Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale per il Turismo, Zurab Pololikashvili. "Il messaggio che vogliamo portare oggi ai turisti di tutto il mondo con la questa visita è quello di promuovere e sostenere il turismo nella regione Lombardia che è tornata a essere una destinazione sicura e che è di nuovo pronta a ricominciare ad accogliere i visitatori". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:18 - Il segretario Wto a Milano: "Lombardia destinazione sicura"

"In Lombardia, negli ultimi anni, ci siamo abituati a un numero di visitatori importante e in continua crescita. Dopo la terribile ondata epidemica che ci ha travolto e che ha fortemente contratto gli arrivi, la nostra splendida regione è tornata a essere sicura e, con la sinergia di tutti, possiamo continuare a investire sulla promozione della sua bellezza e della sua tradizionale capacità di accoglienza". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro con il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale per il Turismo (WTO), Zurab Pololikashvili. "Il messaggio che vogliamo portare oggi ai turisti di tutto il mondo con la questa visita è quello di promuovere e sostenere il turismo nella regione Lombardia che è tornata a essere una destinazione sicura e che è di nuovo pronta a ricominciare ad accogliere i visitatori. Ora è tempo di ricominciare, sono fiducioso che già dai prossimi mesi anche se non torneremo immediatamente ai i numeri di prima della pandemia, passo dopo passo si ripartirà prima dal turismo domestico, poi da quello europeo e più in generale internazionale".