Maltempo in Lombardia, tetti scoperchiati e danni ai campi

La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia ha provocato tetti scoperchiati, strutture divelte e mais spianato dalla violenza del vento. Le piogge abbondanti e le trombe d'aria hanno provocato danni anche in alcune zone in campagna. Le criticità si sono registrate soprattutto in provincia di Bergamo, dove si è verificata anche una frana sulla Statale 42, Brescia e Cremona. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni che stanno pervenendo agli uffici territoriali (PREVISIONI METEO LOMBARDIA).