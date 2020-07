Coronavirus, in Lombardia 115 nuovi contagi e quattro decessi

In totale i casi in regione salgono a 94.203. Rimane invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 41, e negli altri reparti, 241

In Lombardia sono 115 i nuovi casi di positività, di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi', a fronte di 9.758 tamponi. In totale i casi in regione salgono a 94.203. Rimane invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 41, e negli altri reparti, 241. Quattro i morti, per un totale di 16.675 dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Per quanto riguarda i positivi, 24 sono stati registrati a Milano, la metà in città, 22 a Bergamo e 15 a Brescia.