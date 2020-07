Olimpiadi Milano-Cortina, il 21 luglio cda del Comitato al Pirellone

"Saranno due giorni molto particolari - ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malagò -, coinvolgeremo tutto il board dell'Ocog sul work in progress"

Il 21 luglio al Pirellone di Milano ci sarà un consiglio d'amministrazione del Comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (I LUOGHI - LE TAPPE DELLA CANDIDATURA). Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta nazionale. "Saranno due giorni molto particolari -, coinvolgeremo tutto il board dell'Ocog sul work in progress, per questo faccio complimenti a Vincenzo Novari per il lavoro che sta portando avanti", ha sottolineato il presidente del Coni ringraziando l'amministratore delegato del Comitato organizzativo di Milano-Cortina.