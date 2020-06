Coronavirus Lombardia: 77 nuovi positivi, di cui 4 nel Milanese

Sono 77 i nuovi positivi Covid registrati in Lombardia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Di questi, 4 sono stati registrati nella provincia di Milano, di cui uno solo in città. Dall'inizio dell'epidemia, il totale dei contagiati è di 93.664. Rispetto a ieri è calato il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 43 (-4), negli altri reparti 415 (-86), mentre sono stati 2 i decessi, per un totale di 16.626.

La situazione in Lombardia

Per quanto riguarda le province, si registrano 22 casi a Bergamo e 14 a Brescia, ma nessuno a Sondrio e a Lodi.

Gallera: “Calo di pazienti negli ospedali e in terapia intensiva”

"I dati di oggi - ha sottolineato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera - evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali e di 4 persone in terapia intensiva. Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico". Gallera ha poi aggiunto: “Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da Regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia".