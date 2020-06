Milano, tangenti metro: prime richieste di scarcerazione al gip

Arrivano le prime richiesta di scarcerazione nell'inchiesta della Procura di Milano su presunte mazzette e appalti truccati per i lavori di manutenzione ed innovazione delle linee della metropolitana milanese che nei giorni scorsi ha portato a 13 arresti, tra cui Paolo Bellini, il funzionario, ora sospeso, dell'Atm accusato di essere il perno del "sistema". Al termine degli interrogatori di garanzia, due degli indagati, Gerardo Ferraioli, senior project manager, ora sospeso, di Engineering Informatica spa, e Federico Carpita, ex sales manager di Alstom Ferroviaria, hanno chiesto al gip Lorenza Pasquinelli una misura meno afflittiva di quella del carcere. Davanti al giudice, oltre a Carpita, si sono invece difesi Spiridione Buchagiar, il professionista ritenuto 'uomo' di Bellini, e Giovanni Rizzi, anche lui all'epoca dei fatti contestati manager di Engineering Informatica. Hanno infine scelto di non rispondere Ferraioli, che però ha presentato istanza dei domiciliari, e Sergio Vitale, amministratore unico della Ivm, società di cui Bellini era socio occulto.

Le parole del legale

"Abbiamo presentato istanza di una misura meno afflittiva - ha affermato Vincenzo Vicedomini, legale di Ferraioli - allegando il documento con cui la società Engineering ha sospeso in via cautelare il mio cliente, dimostrando così che sono interrotti i rapporti". Elemento questo che a detta del legale fa cadere il pericolo di reiterazione del reato e che si somma con la "messa a disposizione da parte del mio assistito" nell'immediatezza dell'arresto "di pc, cellulari e pen-drive come fonti di prova non ancora acquisite nelle indagini".