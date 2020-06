Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dopo l'ultima proroga al 30 giugno, la Regione sta valutando se modificare o prolungare la misura anti-contagio, che in alternativa alla mascherina ammette anche l'uso di indumenti come sciarpe e foulard per coprire il naso e bocca

Attesa per oggi, a quanto si apprende, la decisione della Lombardia sul mantenimento dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, in vigore dal 5 aprile. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:18 - Oggi la decisione sull'obbligo delle mascherine all'aperto

Attesa per oggi, a quanto si apprende, la decisione della Lombardia sul mantenimento dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, in vigore dal 5 aprile. Dopo l'ultima proroga al 30 giugno, la Regione sta infatti valutando se modificare o prolungare la misura anti-contagio, che in alternativa alla mascherina ammette anche l'uso di indumenti come sciarpe e foulard per coprire il naso e bocca. La Lombardia è stata la prima Regione italiana a introdurre questa disposizione, il 5 aprile scorso. Oggi il presidente Attilio Fontana potrebbe decidere di emettere una nuova ordinanza per trasformare l'obbligo in una raccomandazione, oppure di prolungare la disposizione "almeno fino al 15 luglio". In alternativa potrebbe lasciar scadere martedì l'ordinanza, facendo decadere la disposizione in automatico.

7:12 - Centri estivi, al via quello di Niguarda per figli sanitari

Inaugurato ieri il "Niguarda Summer Camp 2020 - La ripartenza", dedicato a circa 250 bambini, figli degli operatori di Niguarda. L'iniziativa è sostenuta dalla Nazionale Italiana Cantanti, che, grazie alla campagna di raccolta fondi attivata a sostegno dell'ospedale, ha permesso di contenere notevolmente il contributo richiesto alle famiglie. Il progetto si rivolge a circa 250 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (per un periodo complessivo di dieci settimane, da giugno ad agosto).