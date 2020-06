Coronavirus, in Lombardia 156 nuovi casi e 16 decessi in 24 ore

Sono 156 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale di 93.587 positivi dall'inizio dell’emergenza. Salgono a 16.624 le vittime, 16 in più rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione Lombardia. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 47 (-1), quelli negli altri reparti 501 (-121). Superata la soglia del milione di tamponi effettuati, con i 14.101 eseguiti nell’ultimo giorno. Infine, i pazienti clinicamente guariti sono 492, per un totale di 65.323. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Il commento dell’assessore Gallera

”I dati di oggi - spiega l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri. Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività 'debole' e 51 sono riferiti a test sierologici”.

I dati nelle province

A Milano si registrano 33 nuovi casi, di cui 10 in città, A Bergamo e Brescia, invece, sono rispettivamente 44 e 27 i contagi rilevati nell’ultimo giorno. Nove a Como e Monza. Tre a Lodi, provincia nella quale era stato individuato il primo focolaio.